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Дерматологи обнаружили три «кожных» признака COVID-19

Светлана Иванова
18:08 22.01.2021
Высыпания, красные или сиреневые шишки на руках и ногах и очень сухие губы могут указывать на коронавирус.
Дерматологи обнаружили три «кожных» признака COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Кожные проявления могут указать на распространение в организме коронавирусной инфекции, выяснили в ходе исследования британские дерматологи. Речь идет о трех кожных признаках, пишет газета Express.

Во-первых, следует насторожиться, если по всему телу появилась сыпь. Причем это могут быть как высыпания, похожие на крапивницу или ветрянку, так и сопровождающиеся зудом волдыри.

Во-вторых,  у заразившихся COVID-19 на руках и ногах могут появиться красные или сиреневые болезненные шишки. Верхний слой эпителия при этом может отслаиваться. Дерматологи обратили внимание, что такие кожные проявления, напоминающие по внешнему виду участки с обморожением, наблюдаются при коронавирусе чаще всего.

В-третьих, нередко  у пациентов с COVID-19 ближе к выздоровлению фиксируются очень сухие губы с трещинами. Мелкие чешуйки при этом могут отслаиваться и вызывать боль.

По словам одного из авторов исследования, дерматолога-консультанта Вероник Батай, именно кожные проявления могут быть более характерным признаком коронавируса, чем повышенная температура и кашель. Особенно часто сыпь при инфицировании COVID-19 замечена у детей. Как подчеркнула врач, у каждого шестого ребенка при инфицировании на теле появляются высыпания при отсутствии других симптомов.

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