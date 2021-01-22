Дерматологи обнаружили три «кожных» признака COVID-19

Кожные проявления могут указать на распространение в организме коронавирусной инфекции, выяснили в ходе исследования британские дерматологи. Речь идет о трех кожных признаках, пишет газета Express.

Во-первых, следует насторожиться, если по всему телу появилась сыпь. Причем это могут быть как высыпания, похожие на крапивницу или ветрянку, так и сопровождающиеся зудом волдыри.

Во-вторых, у заразившихся COVID-19 на руках и ногах могут появиться красные или сиреневые болезненные шишки. Верхний слой эпителия при этом может отслаиваться. Дерматологи обратили внимание, что такие кожные проявления, напоминающие по внешнему виду участки с обморожением, наблюдаются при коронавирусе чаще всего.

В-третьих, нередко у пациентов с COVID-19 ближе к выздоровлению фиксируются очень сухие губы с трещинами. Мелкие чешуйки при этом могут отслаиваться и вызывать боль.

По словам одного из авторов исследования, дерматолога-консультанта Вероник Батай, именно кожные проявления могут быть более характерным признаком коронавируса, чем повышенная температура и кашель. Особенно часто сыпь при инфицировании COVID-19 замечена у детей. Как подчеркнула врач, у каждого шестого ребенка при инфицировании на теле появляются высыпания при отсутствии других симптомов.