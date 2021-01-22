Хакеры слили в Сеть тысячи украденных логинов и паролей
Данные были получены злоумышленниками в результате масштабной кибератаки в прошлом году.
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress
В Сети из-за халатности хакеров общедоступными оказались тысячи логинов и паролей учетных записей пользователей. Об этом сообщает компания Check Point Software Technologies.
«С помощью простого поиска в Google любой мог найти пароль к одному из взломанных, украденных адресов электронной почты», - говорится в материале на сайте компании.
Отмечается, что данные были получены злоумышленниками в результате масштабной кибератаки в прошлом году. Хакеры осуществляли рассылку якобы с уведомлением от компании Xerox.