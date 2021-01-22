В стране и мире Похищенные фашистами иконы вернули в Псково-Печерский монастырь Ирина Киселенко Иконы удалось найти в частной коллекции за рубежом. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда" Читайте нас на:

В Псково-Печерский монастырь вернулись старинные иконы, которые вывезли в Германию фашисты во время Великой Отечественной войны. Святыни передал митрополиту Тихону секретарь Совбеза Николай Патрушев. Известно, что их удалось найти в частной коллекции за рубежом. Экспертиза показала, что лики были написаны в Псковском монастыре в первой трети XVIII века, а киоты сделали уже современные мастера. На каждой из 12 икон изображены святые, наиболее почитаемые в православной церкви в определенный период года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика