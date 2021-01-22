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Сотрудник мэрии Норильска задержан по делу о сходе лавины

Светлана Головина
17:51 22.01.2021
Следователи просят избрать задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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В Красноярском крае сотрудниками Следственного комитета по делу о халатности должностных лиц администрации, повлекшей гибель людей в результате схода лавины на турбазу в Норильске, задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города.

По предварительным данным, в 2018 году подозреваемый проверил земельный участок в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» и подписал акт, что участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества. Однако, согласно данным следствия, в указанном районе ранее самовольно и с нарушением закона был построен жилой дом.

«Неисполнение подозреваемым своих должностных обязанностей привело к тому, что 8 января 2021 года самовольно построенный дом был разрушен снежной лавиной, погибли три человека, травмы получил 14-летний подросток», - отмечается в заявлении ведомства.

На данный момент следователи просят избрать задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее по данному делу был задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска.

В результате схода лавины поздно вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» погибли трое - владелец дома, его супруга и полуторагодовалый сын. Еще один ребенок 14 лет был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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