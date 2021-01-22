На Юге и Дальнем Востоке появятся комплексные проекты развития туристических территорий

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о переговорах с инвесторами о возможности запуска проектов по комплексному развитию туристически привлекательных территорий в ряде регионов РФ, включая Юг и Дальний Восток.

«Корпорация активно включилась в работу. Уже идут обсуждения с инвесторами по условиям и способам реализации комплексных проектов по самому востребованному направлению - Югу России, а также Дальнему Востоку, в частности Камчатке», - сказал он журналистам.

Было отмечено, что рассматривается и Север - это Мурманская область. По словам Чернышенко, есть предложения и для центральной части страны.

Ранее правительство Российской Федерации разрешило переносить купленные по программе кешбэка туры до конца 2021 года. Такое правило будет действовать в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.