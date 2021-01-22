Стало известно о серьезной аномалии, угрожавшей экипажу «Аполлон-11» во время миссии на Луну

Известный журналист Нэнси Аткинсон, специализирующаяся на космической теме, обратила внимание на серьезную аномалию во время миссии на Луну американского аппарата «Аполлон-11».

Историческое событие произошло более полувека назад - 21 июля 1969 года, когда земляне впервые в истории совершили посадку на естественном спутнике нашей планеты.

Нил Армстронг и Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия, где он находился чуть менее суток. Непосредственно на поверхности Луны астронавты провели чуть более двух часов, собирая около 20 кг образцов грунта. Затем они отправились на окололунную орбиту, где их ожидал пилот командного модуля «Колумбия» Майкл Коллинз.

Как подчеркнула Нэнси Аткинсон в книге «Восемь лет до Луны: история миссий Аполлона», легендарное трио чудом уцелело по пути домой, пишет Express.

Во время возвращения «Аполлона-11» на Землю в капсулу экипажа едва не врезался отделенный космический модуль, отметила журналист. Речь идет о служебном модуле, который, отделившись при вхождении в атмосферу Земли, продолжал двигаться за капсулой экипажа.

В качестве доказательства своей теории Аткинсон привела стенограмму NASA 1969 года и, в частности, сказанные Олдрином фразы: «Хьюстон, мы прошли служебный модуль. Немного выше и немного правее» и «Сейчас он проходит справа налево».

Как указала автор книги, аномалию, которая могла привести к катастрофическим последствиям в случае столкновения двух модулей, скрыли от общественности.