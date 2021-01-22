Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стало известно о серьезной аномалии, угрожавшей экипажу «Аполлон-11» во время миссии на Луну

Светлана Иванова
17:32 22.01.2021
Речь идет о служебном модуле, который, отделившись при вхождении в атмосферу Земли, продолжал двигаться за капсулой экипажа.
Стало известно о серьезной аномалии, угрожавшей экипажу «Аполлон-11» во время миссии на Луну
© Фото: NASA, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Известный журналист Нэнси Аткинсон, специализирующаяся на космической теме, обратила внимание на серьезную аномалию во время миссии на Луну американского аппарата «Аполлон-11».

Историческое событие произошло более полувека назад - 21 июля 1969 года, когда земляне впервые в истории совершили посадку на естественном спутнике нашей планеты.

Нил Армстронг и Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия, где он находился чуть менее суток. Непосредственно на поверхности Луны астронавты провели чуть более двух часов, собирая около 20 кг образцов грунта. Затем они отправились на окололунную орбиту, где их ожидал пилот командного модуля «Колумбия» Майкл Коллинз.  

Как подчеркнула Нэнси Аткинсон в книге «Восемь лет до Луны: история миссий Аполлона», легендарное трио чудом уцелело по пути домой, пишет Express.

Во время возвращения «Аполлона-11» на Землю в капсулу экипажа едва не врезался отделенный космический модуль, отметила журналист. Речь идет о служебном модуле, который, отделившись при вхождении в атмосферу Земли, продолжал двигаться за капсулой экипажа.

В качестве доказательства своей теории Аткинсон привела стенограмму NASA 1969 года и, в частности, сказанные Олдрином фразы: «Хьюстон, мы прошли служебный модуль. Немного выше и немного правее» и «Сейчас он проходит справа налево».

Как указала автор книги, аномалию, которая могла привести к катастрофическим последствиям в случае столкновения двух модулей, скрыли от общественности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.