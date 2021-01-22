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В Совфеде оценили готовность США продлить СНВ-3

Андрей Аркадьев
17:28 22.01.2021
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
В Совфеде оценили готовность США продлить СНВ-3
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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Россия поддержит готовность США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, если это не будет сопровождаться неприемлемыми дополнительными условиями, заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Если готовность США продлить договор не будет сопровождаться какими-то отягощениями - дополнительными условиями, неприемлемыми для России, - то мы только за», - сказал он.

По словам Бондарева, продление договора отвечает интересам обоих государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за сохранение договора, однако детали предложения Вашингтона предстоит изучить.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

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