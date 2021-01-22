Россия не намерена выдавать капитана и владельца взорвавшегося в Бейруте судна

Россия не будет передавать иностранным государствам владельца и капитана взорвавшегося судна в порту Бейрута. Об этом сообщили представители Генеральной прокуратуры.

«Игорь Гречушкин и Борис Прокошев являются гражданами Российской Федерации и не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории России по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи», - рассказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что на данный момент запрос на выдачу граждан Ливану не поступал, пишет РИА Новости.

Напомним, что Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о разрушительном взрыве в порту Бейрута в прошлом году.

Капитан судна Борис Прокошев в комментарии «Звезде» заявил, что серьезно обеспокоен сложившейся ситуацией, однако лично до сих пор так и не знает, точно ли находится в списках Интерпола.

«Если нахожусь, то нужно что-то делать, чтобы меня из этого списка исключили, поскольку в будущем нужно будет выезжать за границу России по личным делам. Если я нахожусь в этих списках, то, как только я выеду за границу нашей страны, меня сразу же арестуют и отправят в Ливан на расправу! Так что то, что не выдадут, - это еще полдела», - сказал капитан.

Прокошев отметил, что не понимает, как подобное могло произойти с человеком, который не совершал преступление.

«Мне было бы не обидно, если бы я действительно совершил какое-либо преступление и меня за него разыскивали, а вот без вины быть виноватым - неприятно! И самое главное - не знаешь, что и как сделать, чтобы защитить свое честное имя», - подытожил он.

В результате мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года погибли более 180 человек. Причиной взрыва стали несколько тысяч тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе с 2014 года.