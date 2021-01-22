В стране и мире Собянин призвал воздержаться от участия в незаконных массовых акциях Светлана Иванова Столичный градоначальник назвал недопустимым проведение незаконной акции 23 января. © Фото: акции Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: Мэр Москвы Сергей Собянин призвал воздержаться от участия в незаконных массовых акциях. Как подчеркнул столичный градоначальник, он считает недопустимым проведение незаконной массовой акции 23 января. «Недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних, очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам», - указал Собянин. Он обратился к организаторам митинга и планируемым участникам акций, подчеркнув, что «правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика