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МОК опроверг слухи об отмене Олимпийских игр

Ирина Киселенко
16:42 22.01.2021
Весь Олимпийский комитет сосредоточен на проведении Олимпиады в Токио.
МОК опроверг слухи об отмене Олимпийских игр
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress
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Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет исключили повторный перенос или отмену Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом. Об этом сообщается на сайте IPC.

«МОК, IPC, оргкомитет "Токио 2020" и все партнеры полностью привержены успешному проведению Игр и сосредоточены на безопасной и надежной организации Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом», - говорится в заявлении IPC.

Ранее стало известно, что власти Японии якобы хотели отменить Олимпийские игры в Токио. Так утверждали журналисты британской газеты The Times ссылаясь на собственные источники. Издание сообщило, что правительство Японии пришло к выводу, что проведение Игр невозможно из-за COVID-19. В Токио статью газеты опровергли.

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