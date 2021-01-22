МОК опроверг слухи об отмене Олимпийских игр
Весь Олимпийский комитет сосредоточен на проведении Олимпиады в Токио.
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress
Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет исключили повторный перенос или отмену Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом. Об этом сообщается на сайте IPC.
«МОК, IPC, оргкомитет "Токио 2020" и все партнеры полностью привержены успешному проведению Игр и сосредоточены на безопасной и надежной организации Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом», - говорится в заявлении IPC.
Ранее стало известно, что власти Японии якобы хотели отменить Олимпийские игры в Токио. Так утверждали журналисты британской газеты The Times ссылаясь на собственные источники. Издание сообщило, что правительство Японии пришло к выводу, что проведение Игр невозможно из-за COVID-19. В Токио статью газеты опровергли.