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В НАТО назвали возможное продление СНВ-3 началом расширения контроля над вооружениями

Светлана Головина
16:24 22.01.2021
По словам Йенса Столтенберга, не должно быть ситуации, когда не будет никаких ограничений по количеству ядерных боезарядов.
В НАТО назвали возможное продление СНВ-3 началом расширения контроля над вооружениями
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможное продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) должно расширить контроль над вооружениями во всем мире.

«Продление СНВ-3 должно началом усилий по укреплению международного механизма по контролю над вооружениями с тем, чтобы были охвачены большее количество систем вооружения и больше государств, в том числе Китай», - сказал генсек на пресс-конференции в Брюсселе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам Столтенберга, не должно быть ситуации, «когда не будет никаких соглашений, никаких ограничений по количеству ядерных боезарядов».

Накануне стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует продлить СНВ-3 на пять лет.

В ответ на это в Кремле заявили, что Россия только приветствует данный шаг. Однако сохранение Договора должно произойти, если будут учтены взаимные интересы стран.

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