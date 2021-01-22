Канатные дороги на Домбае возобновили свою работу после сошедшей лавины

В Карачаево-Черкесии на курорте Домбай канатные дороги возобновили свою работу после происшествия. Об этом сообщило министерство региона.

«Все очереди канатных дорог на настоящий момент уже открыты», - сказали РИА Новости в министерстве.

Как сообщили в администрации поселка Домбай, лавинная опасность на склонах ликвидирована.

«Сообщаем вам, что очаги вероятной лавинной опасности ликвидированы. Убедительная просьба ко всем работникам и отдыхающим быть предельно внимательными на склоне горы и помнить, что к стихии нужно относиться с максимальной осторожностью!» - говорится в сообщении администрации поселка в Instagram.

ЧП в Домбае произошло из-за принудительного спуска снега. Из специализированного орудия с верхней части горы Мусса-Ачитара были произведены выстрелы. В результате лавина накрыла туристов. В ходе поисков спасатели нашли тело мужчины. Возбуждено уголовное дело.