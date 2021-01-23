Агропромышленники выступили в защиту картофеля малого размера

Агропромышленники положительно оценили идею ввести в оборот торговых сетей картофель малого размера как товар «эконом-класса». Заместитель генерального директора агропромышленного холдинга Алексей Батурин подчеркнул в комментарии, что порядка 10-15 процентов выращиваемого российскими производителями корнеплода считается нестандартным по меркам торговых сетей, тогда как по всем другим показателям, кроме размера, товар соответствует выдвигаемым характеристикам.

«Картофель сложно вырастить одного размера. Существуют некоторые стандарты, которые, с одной стороны, установлены ГОСТ, с другой стороны, установлены сетями, то есть, являются соглашением между сетью, между продавцом и производителем картофеля. В настоящее время есть проблема в стандартах сетей, размер картофеля определяется от 55 до 80 миллиметров, весь остальной картофель фактически становится для сетей нестандартным, и в сетях не продается», - заявил Батурин.

Он добавил, что после появления на полках супермаркета картофеля мелкого размера в дополнение к стандартному потребитель получит возможность выбирать для себя более интересную продукцию, а российским производителям принесет дополнительный канал для сбыта продукции.

Батурин отметил, что ввод в торговый оборот дополнительных объемов картофеля позволит ограничить рост себестоимости производства овоща и скажется на конечной цене продукта.