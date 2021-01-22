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Особый статус русского языка был признан незаконным в Молдавии

Анна Берестовая
01:55 22.01.2021
Под сомнение была поставлена правомерность действующего закона о функционировании языков на территории страны.
Особый статус русского языка был признан незаконным в Молдавии
© Фото: Sergiy Anishchenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Молдавии по решению Конституционного суда государства русский язык потерял статус межнационального. Под сомнение была поставлена правомерность всего действующего закона о функционировании языков на территории страны, пишет Moldpres.

В соответствии с данным законом, все официальные названия государственных учреждений, а также названия документов, должны быть  продублированы на русском языке. Глава наиболее крупной партии страны, Партии социалистов, Игорь Додон усомнился в правильности сделанного решения. Он предположил, что Майя Санду, несмотря на предвыборные обещания, не занималась работой по охране и развитию языков каждого этноса в Молдавии.

Ранее бывший лидер Молдавии Игорь Додон выразил благодарность РФ за способствование в борьбе страны с коронавирусной инфекцией. Он обозначил, что власти России крайне помогли фермерам, которые пострадали от засухи, и молдавским экспортерам.

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