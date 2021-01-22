Особый статус русского языка был признан незаконным в Молдавии

В Молдавии по решению Конституционного суда государства русский язык потерял статус межнационального. Под сомнение была поставлена правомерность всего действующего закона о функционировании языков на территории страны, пишет Moldpres.

В соответствии с данным законом, все официальные названия государственных учреждений, а также названия документов, должны быть продублированы на русском языке. Глава наиболее крупной партии страны, Партии социалистов, Игорь Додон усомнился в правильности сделанного решения. Он предположил, что Майя Санду, несмотря на предвыборные обещания, не занималась работой по охране и развитию языков каждого этноса в Молдавии.

Ранее бывший лидер Молдавии Игорь Додон выразил благодарность РФ за способствование в борьбе страны с коронавирусной инфекцией. Он обозначил, что власти России крайне помогли фермерам, которые пострадали от засухи, и молдавским экспортерам.