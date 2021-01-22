Принятие закона о статусе апартаментов позволит в них регистрироваться
Коммунальные услуги будут рассчитываться как для нежилых помещений.
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В случае приятие закона об изменении статуса апартаментов граждане смогут в них регистрироваться, заявил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.
Сенатор отметил, что апартаменты будут признаны жилым помещением только при условии безопасности проживания в них. Коммунальные услуги будут рассчитываться как для нежилых помещений.
«Собственникам апартаментов не будут предоставляться какие-либо субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», - сказал Мельниченко ТАСС.
На данный момент при комитете создана рабочая группа по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан, приобретающих жилые и нежилые помещения.