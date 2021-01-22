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Лавров: «Спутник V» хорошо зарекомендовал себя в Венгрии

Светлана Головина
15:03 22.01.2021
По словам министра, борьба с коронавирусом стала новым направлением развития сотрудничества стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим венгерским коллегой заявил, что вакцина «Спутник V» хорошо зарекомендовала себя в Венгрии.

«Тестовые партии нашей вакцины "Спутник V" в Венгрии хорошо себя зарекомендовали. И мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области», - сказал министр.

В пятницу, 22 января, Россия и Венгрия договорились о поставке в Будапешт двух миллионов доз.

Отмечается, что этого количества достаточно, чтобы в два этапа привить миллион человек.

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