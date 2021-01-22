Сотрудники ДПС спасли людей из полыхающего дома в Уссурийске

В Уссурийске сотрудники ДПС спасли из пожара целый многоквартирный дом. На съемках с нательной камеры видно, как они вбегают в подъезд, где полыхает огонь. Загорелась лестница. Дым, валивший от здания, полицейские заметили во время дежурства и сразу бросились на помощь.

Они смогли пробраться через пламя и побежали стучать в квартиры, чтобы эвакуировать людей. Всех жильцов вывели наружу, никто не пострадал. Подручными средствами стражи порядка потушили огонь еще до прибытия пожарных.