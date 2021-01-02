В Карабах вернулись еще более 130 беженцев

В субботу, 2 января, в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Армении вернулись еще более 130 беженцев. Как рассказали в министерстве обороны РФ, колонну с жителями сопровождали российские миротворцы.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены более 130 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 47,1 тысячи беженцев», - сказано в сообщении МО России.

Напомним, что 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вновь разгорелся военный конфликт. Прийти к соглашению стороны смогли только в ночь с 9 на 10 ноября. Именно тогда лидеры России, Армении и Азербайджана заключили договор. По его условиям, Ереван и Баку полностью прекратили огонь, обменялись пленными и телами погибших. Кроме того, Армения передала Азербайджану три района, а в регионе разместились российские миротворцы.