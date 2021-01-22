Сирийский город Скальбия восстанавливают после четырехлетней осады

Христианский город Скальбия в Сирии постепенно возвращается к мирной жизни после многолетней осады. Для местных жителей он стал главным символом сопротивления боевикам. Город был на осадном положении 4 года и только в 2015 году, когда сирийскую армию поддержали самолеты ВКС России, основные силы боевиков удалось выбить с позиций.

«Боевики выпустили по нашему городу семь тысяч снарядов, атаковали нас заминированными машинами и мотоциклами. Погибли 176 человек за время бомбежек. Но город мы не отдали» - рассказал один из лидеров ополчения Набель Аль Абдалла.

Террористы обстреливали Скальбию с таким напором, будто хотели не захватить город, а стереть его с лица земли. В время обстрелов, когда боевики открывали огонь по жилым кварталам, женщины и дети находили укрытие в храме Святого Георгия.

«Боевики специально вели огонь по святым для нас местам, обстреляли церковь Святого Павла, там были дети» - сказал отец Димитриос, настоятель храма Святого Георгия.

Сейчас в городе спокойно, жители постепенно восстанавливают разрушенные улицы и дома. В память о погибших строится новый храм – он будет выглядеть как копия Собора Святой Софии, одной из главных христианских святынь.