На Тайване нашли логово гигантских червей-хищников

Палеонтологи обнаружили следы гигантских древних хищных червей. Норы доисторических существ были найдены у восточных берегов острова Тайвань. Многощетинковые черви, похожие на современных Eunice aphroditois, обитали на дне Тихого океана примерно 20 млн лет назад.

Находка была сделана под руководством профессора Национального университета Тайваня Лудфига Левемарка во время исследования северо-восточного побережья острова, которая около 5-10 млн лет была частью дна Тихого океана, пишет Daily Mail.

Палеонтологи заметили в осадочных породах несколько сотен узких тоннелей длиной около двух метров и шириной около трех сантиметров. При помощи компьютерного моделирования удалось определить, что, по всей вероятности, тоннели использовались в качестве логова крупными многощетинковыми червями.

Исследователи описали 319 таких мелководных нор, сохранившихся в 20-летнем песчанике в геопарке Йехлиу и на мысе Бадузи.

Ученые предположили, что эти древние существа нападали на рыб, когда те проплывали мимо нор. Участь жертвы, которую хватали мощными челюстями и затаскивали в логово, была предрешена.

О точных габаритах хищника данных нет, однако, по мнению ученых, древний червь явно не уступал размерами своему современному сородичу Eunice aphroditois, чья длина составляет два-три метра.