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В Думу внесен законопроект, снимающий возрастные ограничения для назначаемых им госслужащих

Ирина Киселенко
14:54 22.01.2021
Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В Думу внесен законопроект, снимающий возрастные ограничения для назначаемых им госслужащих
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект, который снимаем возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», - говорится в документе.

Также изменения коснулись поправок в Земельный, Жилищный и Трудовой кодексы о приоритете Конституции. Законопроектами предлагается во исполнение норм обновленной Конституции внести в Земельный и Жилищный (1099064-7), а также Трудовой (1099075-7) кодексы РФ норму, согласно которой Основной закон имеет приоритет над международными актами и договорами.

Ранее Владимир Путин поставил правительству задачу полностью восстановить экономику и вывести показатели социальной сферы на до-пандемический уровень. Совещание по экономическим вопросам прошло в режиме видеоконференции. Президент отметил, что во время эпидемии экономический спад в России оказался ниже, чем во многих странах и удалось избежать резкого всплеска безработицы.

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