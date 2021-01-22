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Офтальмолог рассказала о вреде яркого света экрана для зрения

Егор Левин
15:00 22.01.2021
Как подчеркнула Марианна Комарова, глаза фактически всегда находятся под нагрузкой, поэтому необходимо воздерживаться от этого хотя бы в свободное от работы время.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Blackcreek Corporate, Unsplash.com
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Оценивать вредность работы за компьютером на человеческое зрение не совсем верно в отрыве от общего состояния организма, так как все органы работают сообща, а ухудшающие факторы, даже если кажется обратное, не способны влиять точечно. Об этом «Звезде» рассказала врач-офтальмолог высшей категории Марианна Комарова.

Врач отметила, что степень ухудшения зрения при работе за монитором зависит в большей части от исходного состояния здоровья человека и его глаз в частности. Комарова упомянула, что в известной Силиконовой долине у сотрудников, устраивающихся на работу, предварительно проверяют зрение, чтобы выявить его начальное состояние.

«Орган зрения очень зависит от состояния общего здоровья, от кровотока, от других органов и систем», - заявила офтальмолог.

Комарова напомнила, что глаза фактически находятся под нагрузкой постоянно, испытывая на себе избыточное освещение. По ее словам, очень яркий свет от экрана может привести к разрушению зрительных пигментов. В зависимости от возраста вред также может различаться: у ребенка разовьется близорукость, а у взрослого произойдет спазм аккомодации.

«Все надо дозировать. Что это вредно - это факт. Вопрос в том, есть ли у человека перерывы, занимается ли он спортом, бывает ли на природе - как он компенсирует работу в свободное время», - заявила Комарова.

Ранее ее коллега, офтальмолог Арпине Адамян рассказала об опасности синего цвета, который излучает современная техника. По ее словам, он в первую очередь влияет на сетчатку глаза, вызывая фотохимические реакции, разрушающие фоторецепторы.

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