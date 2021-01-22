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Торговым сетям указали на выгоды от продажи картофеля малого размера

Светлана Иванова
14:34 22.01.2021
Картофелины калибра 35-55 мм не уступают по качественным характеристикам более крупным.
Торговым сетям указали на выгоды от продажи картофеля малого размера
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Председатель Картофельного союза Сергей Лупехин прокомментировал предложение организации торговым сетям продавать картофель малого размера как товар «эконом-класса». Как пояснил свою позицию Лупехин в распространенном пресс-релизе, корнеплоды калибра 35-55 мм не уступают по качественным характеристикам более крупным.

«Это та же картошка, просто другого размера - не гнилая или проросшая, а самая обычная», - заявил председатель Картофельного союза, подчеркнув, что корнеплод такого размера пользуется спросом у населения и используется для запекания - самого здорового способа приготовления пищи.

Лупехин добавил, что Картофельный союз согласен взять на себя дополнительные издержки, чтобы корнеплод такого размера вошел в ассортимент.

В частности, для исключения пересортицы такой картофель будет мелко расфасован по 2,5-3 кг в сетке. Такую упаковку Лупехин назвал оптимальной для потребителя, позволяющей «оценить качество и свежесть продукции».

В качестве преимуществ попадания картофеля мелкого размера на полки магазинов председатель Картофельного союза назвал расширение предложения для потребителей, увеличение сбыта продукции, сокращение издержек сельхозпроизводителей и сдерживание цен.

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