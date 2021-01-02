СМИ сообщили о намерении 11 сенаторов оспорить итоги голосования выборщиков

Группа из одиннадцати сенаторов-республиканцев намерена выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков на совместном заседании обеих палат Конгресса США 6 января. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Конгрессе.

«Растущее число сенаторов-республиканцев во главе с Тедом Крузом намерено объявить сегодня о том, что они выступят против сертификации голосования коллегии выборщиков», - приводит ТАСС слова сообщения.

На заседании Конгресса 6 января должны быть утверждены результаты голосования выборщиков. Если сенаторы подадут протест, то совместное заседание обеих палат будет приостановлено.

Согласно правилам, законодатели имеют право выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Протест должен быть подан в письменной форме минимум одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. Если хотя бы одна из палат Конгресса не поддержит возражение парламентариев, то протест принят не будет.