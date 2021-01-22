Камера сняла падение глыбы льда на женщину с грудным ребенком во Владивостоке

Жительница Владивостока с грудным ребенком едва не пострадала от падения льда.

Инцидент произошел в четверг, 21 января. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, как вышедшая на прогулку с ребенком женщина ненадолго задержалась у подъезда. Неожиданно на козырек подъезда упала глыба льда, разлетевшись на мелкие кусочки рядом с женщиной.

По счастливой случайности, никто не пострадал. СК начал проверку по факту произошедшего.