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Найди и откопай: автомобили на стоянке в Норильске пришлось опознавать по крышам из-за сугробов

Валентина Пескова
14:17 22.01.2021
Для того, чтобы узнать свои служебные машины, работникам пришлось взобраться буквально на крыши этих автомобилей.
© Видео: ViralVideo, ВКонтакте © Фото: Viral Video, ВКонтакте
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Служебная стоянка автомобилей в Норильске превратилась в один большой сугроб после того, как прошел сильный снегопад, а машинами, видимо, давно никто не пользовался. В местной группе в соцсети «ВКонтакте» появился забавный видеоролик, из которого видно, что сотрудникам пришлось буквально пройти квест под названием, как они сами пошутили, «Найди и откопай свою машину».

Зайдя на стоянку, мужчины обнаружили, что все их машины занесены снегом по самые крыши. При этом он настолько утрамбовался и отвердел, что ходить по верху можно было как по земле. В качестве симметричных прямоугольных прогалин выступали только крыши автомобилей. Без нецензурной лексики, как водится, тут не обошлось

«Вот это, короче, наша стоянка. Вот мы ходим по "Приорам". Эта уже оттаяла», - не сдерживая смех, комментируют за кадром мужчины.

В итоге владельцев нескольких автомобилей по каким-то известным одним их хозяевам приметам установить все же удается. Однако даже после этого просто так сесть и уехать на них ни у кого не получится. Так как после «дедуктивного метода» следопытам явно придется взять в руки лопаты и откапывать своих четырехколесных товарищей вручную.

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