Путин обсудил с главой Евросовета важность укрепления глобального мира

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Европейского совета Шарлем Мишелем важность укрепления глобального мира и безопасности.

Акцент в ходе переговоров был сделан на стремлении к меньшему количеству конфликтов и большему количеству решений. На данный момент Кремль еще не сообщал о разговоре Путина и Мишеля.

Ранее глава МИД Сергей Лавров обсудил со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо состояние отношений России и ЕС, в частности, недружественные шаги Брюсселя в отношении Москвы.