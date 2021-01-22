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Изнанка красоты: как косметологи без лицензий уходят от закона

Карина Харитонова
13:39 22.01.2021
Свои процедуры гражданам навязывают все больше «специалистов», у которых нет на это ни документов, ни образования по данной профессии.
Изнанка красоты: как косметологи без лицензий уходят от закона
© Фото: Vasilii Smirnov, Russian Look, Globallookpress
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После участившихся жалоб на некачественно оказанные услуги по проведению косметологических процедур, в России намерены ужесточить наказание для не настоящих специалистов в этой области. Зачастую россияне жалуются, что хотели стать красивее, а получилось все - с точностью до наоборот. И даже несмотря на то, что у горе-косметологов на поверку действительно потом не оказывается ни документов, ни образованию по профилю, привлечь их к ответственности бывает довольно сложно.

После одной из таких операций жительница Ставрополя Елизавета Ткаченко на следующий день проснулась дома с полностью опухшим лицом: отек развился до такой степени, что перешел на лицо и голову. Девушка не выходит из дома без черных очков почти два года с тех пор, как сделала контурную пластику лица на дому у подруги. Знакомая же вколола ей и роковые уколы красоты.

В СУ СКР по Ставропольскому краю быстро установили, что новоявленная косметолог Ирина Лобач вообще-то является бухгалтером. Но в какой-то момент она решила сменить калькулятор на шприцы. Их она хранила в холодильнике - вместе с луком и колбасой.

В том, что у Елизаветы начались, согласно диагнозу, «абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением», доморощенный косметолог результатов своей собственной работы не признает. Как и ее последствий - потерю зрения, проблемы с сердцем, а еще и с психикой. Елизавете до сих пор снится ее отекшее лицо. Чтобы сделать его прежним, ей потребовалось еще 10 операций. И это - еще не предел.

Оказание косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности, называется по закону. Псевдодоктора признали виновной и отправили в колонию общего режима на четыре года. Теперь того же самого хочет добиться и Алина Сотникова - пациентка московского косметолога.

После введения геля в салоне красоты у девушки несколько дней была кривая улыбка на лице. Асимметрии губ косметолог не удивилась и попросила клиентку подождать. Однако через неделю препарат просто вышел за контур губ и отек еще больше увеличился.

За год в Москве уголовных дел по жалобам на халатность косметолог, возбуждено не так много. А вот самих заявлений - намного больше. Это связано с тем, что такие «не специалисты» без лицензий и дипломов пользуются пробелами в законодательстве. Привлечь их можно будет только в том случае, если нанесен тяжкий вред здоровью. А вот за плохо сделанную пластику якобы без последствий, они не отвечают. В связи с этим в СК РФ предложили ужесточить наказание, чтобы уголовная и административная ответственность наступала во всех случаях недобросовестной работы специалистов индустрии красоты.

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