Грузия отменила запрет на авиасообщение с другими странами

Грузия отменила запрет на регулярное авиасообщение с другими государствами. Он был введен в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Решение аннулировать введенное ограничение принял межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии. Авиасообщение будет возобновлено 1 февраля.

Ранее грузинская авиакомпания временно из-за новогодних праздников организовала авиасообщение в Москву через Ереван. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией было закрыто еще в 2019 году.