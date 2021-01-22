Грузия отменила запрет на авиасообщение с другими странами
Ограничение на авиарейсы будет снято с 1 февраля.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Грузия отменила запрет на регулярное авиасообщение с другими государствами. Он был введен в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.
Решение аннулировать введенное ограничение принял межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии. Авиасообщение будет возобновлено 1 февраля.
Ранее грузинская авиакомпания временно из-за новогодних праздников организовала авиасообщение в Москву через Ереван. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией было закрыто еще в 2019 году.