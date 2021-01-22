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Попадание спиртосодержащего антисептика в глаза грозит детям слепотой

Светлана Иванова
13:19 22.01.2021
В общественных местах дезинфицирующие средства для рук устанавливаются на уровне талии взрослого, что примерно на уровне глаз маленького ребенка.
Попадание спиртосодержащего антисептика в глаза грозит детям слепотой
© Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Врачи предупреждают об опасности применения у детей спиртосодержащих антисептиков. Так, случайно попавшее в глаза ребенку средство может стать причиной развития слепоты. Об этом заявили французские ученые, ссылаясь на данные Национального центра по борьбе с отравлениями в стране.

Исследователи обратили внимание, что с 1 апреля по 24 августа 2020 года во Франции было зафиксировано 232 случая попадания спиртосодержащего санитайзера в глаза детей, тогда как годом ранее – всего 33 эпизода. В большинстве случаев это нанесло легкий или средний вред здоровью детей, говорится в публикации JAMA Ophthalmology. Выдержки приводит Daily Mail.

Дезинфицирующее средство для рук, имеющее в составе, по меньшей мере, 70 процентов спирта, становится все более распространенным в мире из-за пандемии коронавируса. Такие антисептики сегодня находятся практически во всех общественные местах, открытых для посещения, включая магазины и поликлиники.

При этом в большинстве общественных мест дезинфицирующие средства для рук устанавливаются на уровне талии взрослого, при таком расположении потенциально опасное вещество находится примерно на уровне глаз маленького ребенка.

Как подчеркнули авторы работы, маленькие дети подвержены риску развития тяжелой травмы глаз, вплоть до слепоты, из-за попадания на слизистую спиртосодержащего дезинфицирующего средства для рук. Особенно если затянуть с оказанием помощи, предупредили медики.

Чтобы нивелировать риски, врачи посоветовали всегда помогать детям при применении антисептиков, заменяя их использование мытьем рук с мылом при возможности.

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