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Байден нарушил собственный указ

Валентина Пескова
12:16 22.01.2021
При первом же посещении публичного мероприятия президент США появился без медицинской маски.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Cnp, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Американцы заметили интересную деталь при первом же появлении на публичном мероприятии нового главы государства. Президент США посетил Мемориал Линкольна, однако, находясь среди других людей, не стал надевать медицинскую маску. Хотя ранее сам же подписал указ о том, что средства защиты теперь обязательны к ношению во всех государственных учреждениях.

Таким образом, объявивший войну коронавирусу Джо Байден сам в первый же день нарушил введенное им правило.

Кроме того, в Вашингтоне подтвердили намерение нового президента США продлить Договор СНВ-3 на пять лет. Сообщая о решении главы государства, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала соглашение «якорем стратегической стабильности» между Россией и США.

Действующий договор истекает в феврале. При этом Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать продление документа.

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