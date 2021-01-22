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Во Франции от COVID-19 умер ставивший трюки в «Такси» каскадер

Валентина Пескова
12:50 22.01.2021
Реми Жюльена не стало на 91-м году жизни от осложнений после заражения инфекцией коронавируса.
Во Франции от COVID-19 умер ставивший трюки в «Такси» каскадер
© Фото: Vladimir Lambourde, Xinhua, Globallookpress
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Французский каскадер Реми Жюльен умер в возрасте 90 лет. Около двух недель назад его госпитализировали в городе Монтаржи на севере Франции в связи с подтвержденным диагнозом COVID-19.


Жюльен начал карьеру в 1964 году с фильма «Фантомас». Он участвовал как каскадер и постановщик трюков во множестве французских и зарубежных фильмов. Среди них - трюки для фильмов «Такси» и нескольких картин про Джеймса Бонда.


Реми Жюльен работал с такими звездами кинематографа, как Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон и Луи де Фюнес.

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