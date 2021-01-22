Во Франции от COVID-19 умер ставивший трюки в «Такси» каскадер

Французский каскадер Реми Жюльен умер в возрасте 90 лет. Около двух недель назад его госпитализировали в городе Монтаржи на севере Франции в связи с подтвержденным диагнозом COVID-19.



Жюльен начал карьеру в 1964 году с фильма «Фантомас». Он участвовал как каскадер и постановщик трюков во множестве французских и зарубежных фильмов. Среди них - трюки для фильмов «Такси» и нескольких картин про Джеймса Бонда.



Реми Жюльен работал с такими звездами кинематографа, как Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон и Луи де Фюнес.