Появились первые кадры с места взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане
В результате ЧП погибли два человека, один пострадал.
© Видео: Прокуратура республики Татарстан © Фото: Прокуратура республики Татарстан
Появились первые снимки с места ЧП на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево.
Произошел взрыв емкости установки предварительного спуска воды. В результате ЧП погибли два человека. Есть один пострадавший. Его состояние оценивается как тяжелое.
Районная прокуратура уже начала проверку. На место ЧП прибыла прокурор района Татьяна Федоровская. В настоящий момент уточняются все причины и обстоятельства произошедшего.