Появились первые кадры с места взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане

Появились первые снимки с места ЧП на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево.

© Прокуратура республики Татарстан

Произошел взрыв емкости установки предварительного спуска воды. В результате ЧП погибли два человека. Есть один пострадавший. Его состояние оценивается как тяжелое.

© Прокуратура республики Татарстан

Районная прокуратура уже начала проверку. На место ЧП прибыла прокурор района Татьяна Федоровская. В настоящий момент уточняются все причины и обстоятельства произошедшего.