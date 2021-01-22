В Харькове объявлен траур по жертвам пожара в доме престарелых

В Харькове в пятницу, 22 января, объявлен траур в связи с трагическим событием, произошедшим накануне. В городе почтят память 15 человек, скончавшихся во время пожара в доме престарелых. Соответствующую информацию сообщил замглавы областной государственной администрации Александр Скакун на внеочередном заседании.

Он также указал, что семьи погибших в инциденте граждан получат компенсацию за счет госбюджета. Помимо этого, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что максимум через месяц власти получат отчет об итогах расследования произошедшего пожара. Само заведение функционировало без правового обеспечения и не было зарегистрировано в соответствующем реестре. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на улице Нижняя Гиивська в Харькове вспыхнул частный дом престарелых. Пятнадцать человек, находившихся в здании, погибли. Еще пять не пострадали в результате произошедшего.