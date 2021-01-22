Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Харькове объявлен траур по жертвам пожара в доме престарелых

Анна Берестовая
01:18 22.01.2021
Частное заведение не было зарегистрировано и работало без должного правового обеспечения.
В Харькове объявлен траур по жертвам пожара в доме престарелых
© Фото: dsns.gov.ua
Читайте нас на:

В Харькове в пятницу, 22 января, объявлен траур в связи с трагическим событием, произошедшим накануне. В городе почтят память 15 человек, скончавшихся во время пожара в доме престарелых. Соответствующую информацию сообщил замглавы областной государственной администрации Александр Скакун на внеочередном заседании.

Он также указал, что семьи погибших в инциденте граждан получат компенсацию за счет госбюджета. Помимо этого, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что максимум через месяц власти получат отчет об итогах расследования произошедшего пожара. Само заведение функционировало без правового обеспечения и не было зарегистрировано в соответствующем реестре. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на улице Нижняя Гиивська в Харькове вспыхнул частный дом престарелых. Пятнадцать человек, находившихся в здании, погибли. Еще пять не пострадали в результате произошедшего.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.