Пьера Кардена похоронили на кладбище Монмартр

Французского кутюрье Пьера Кардена похоронили в Париже на кладбище Монмартр. Дата проведения церемонии не разглашалась по желанию родных, чтобы избежать большого наплыва поклонников модельера. Об этом сообщило в субботу, 2 января, агентство AFP.

На похоронах присутствовали только близкие друзья и родственники Кардена. В конце января планируется организовать прощальную мессу для всех желающих.

Пьера Кардена похоронили, согласно его воле, в черном гробу, в одеянии академика изящных искусств и со шпагой. На эфесе шпаги совмещены образы игольного ушка и катушки ниток, а само лезвие напоминает сложенные ножницы, сообщает ТАСС. Пьера Кардена поместили в один склеп с модельером Андре Оливье. Один были очень близкими друзьями, вплоть до смерти Оливье в 1993 году. По словам родственников кутюрье, дом моды Pierre Cardin возглавит племянник Кардена Родриго Базиликати.

Напомним, что легендарный модельер скончался 29 декабря в возрасте 98 лет. Причины его смерти не раскрывались.