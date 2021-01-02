Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пьера Кардена похоронили на кладбище Монмартр

Тамара Астапенкова
21:24 02.01.2021
На похоронах присутствовали только близкие друзья и родственники Кардена.
Пьера Кардена похоронили на кладбище Монмартр
© Фото: RossiErrebi globallookpress

Французского кутюрье Пьера Кардена похоронили в Париже на кладбище Монмартр. Дата проведения церемонии не разглашалась по желанию родных, чтобы избежать большого наплыва поклонников модельера. Об этом сообщило в субботу, 2 января, агентство AFP.

На похоронах присутствовали только близкие друзья и родственники Кардена. В конце января планируется организовать прощальную мессу для всех желающих.

Пьера Кардена похоронили, согласно его воле, в черном гробу, в одеянии академика изящных искусств и со шпагой. На эфесе шпаги совмещены образы игольного ушка и катушки ниток, а само лезвие напоминает сложенные ножницы, сообщает ТАСС. Пьера Кардена поместили в один склеп с модельером Андре Оливье. Один были очень близкими друзьями, вплоть до смерти Оливье в 1993 году. По словам родственников кутюрье, дом моды Pierre Cardin возглавит племянник Кардена Родриго Базиликати.

Напомним, что легендарный модельер скончался 29 декабря в возрасте 98 лет. Причины его смерти не раскрывались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.