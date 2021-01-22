Жилищный вопрос: чем апартаменты отличаются от квартир с точки зрения права и закона

С точки зрения закона апартаменты не относятся к жилым помещениям, что делает проблему более глубокой, нежели просто повышенные тарифы на ЖКХ и отсутствие возможности прописаться, объяснил в комментарии «Звезде» председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

Во-первых, юридический статус апартаментов как коммерческих помещений создает дополнительные риски для покупателей.

«Как правило, эти здания называются гостиницами, и ты покупаешь часть помещения в гостинице. Когда ты получишь свидетельство, у тебя будет написано именно это... Во многих местах у них (покупателей. - Прим. ред.) недолевая собственность, то есть это не квартиры, это нежилое помещение, доля, к примеру, 1/300, и я, как собственник, могу продать эту долю только с согласия другого», - пояснил эксперт.

Во-вторых, Крохин напомнил про возможную колоссальную разницу в коммунальных платежах. Например, тарифы на электроэнергию могут быть в 10 раз дороже по сравнению с тарифами многоквартирного дома.

«Нежилые помещения платят за мощность, если гражданин платит за потребленное электричество по киловатт-счетчику, то нежилые помещения платят по счетчикам и еще платят за установленную мощность. То же самое по воде, тарифы для юридических лиц и тарифы для населения различаются», - отметил эксперт.

В-третьих, Крохин обратил внимание на то, что в отношении апартаментов не работает Жилищный кодекс в части ответственности управляющей компании, поэтому пожаловаться на ее действия или бездействие в жилищную инспекцию не получится.

В-четвертых, отсутствие постоянной регистрации не дает прав пользоваться близлежащей социальной инфраструктурой, включая поликлиники, детсады и школы.

В-пятых, доступ в нежилое помещение упрощен, отметил эксперт. А также для апартаментов нет требований по режиму тишины и звукоизоляции - соседи могут ночами оттачивать мастерство игры на ударной установке, и законных способов ограничить их не будет.

В-шестых, как подчеркнул Крохин, стандарты качества жилья для нежилых помещений не работают. Это касается и выбора материалов, и норм инсоляции, и близости к опасным объектам.

«Условно говоря, там нормы инсоляции не работают и не обязаны там быть, строительные материалы могут быть более вредные, чем для жилья. Способы строительства, почва, нахождение рядом объектов опасных, очистных сооружений, бывших производств. Предприятия, имеющие санитарно-защитную зону, могут располагаться рядом с этим зданием, для жилого фонда это невозможно. Должны находиться на расстоянии в 100-500 метров автосервисы, стоянки, помойки, есть определенный метраж, ближе которого они не могут находиться к жилому дому, вот в отношении апартаментов этого нет», - указал эксперт.

Ранее в России задумались о том, чтобы законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов и учесть их в объеме ввода жилья. Премьер-министр Михаил Мишустин запланировал на сентябрь 2021 года внести в правительство проект федерального закона об определении статуса апартаментов, а в октябре - в Госдуму.