Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жилищный вопрос: чем апартаменты отличаются от квартир с точки зрения права и закона

Светлана Иванова
12:28 22.01.2021
В глазах государства апартаменты являются коммерческой недвижимостью, а не жилым помещением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

С точки зрения закона апартаменты не относятся к жилым помещениям, что делает проблему более глубокой, нежели просто повышенные тарифы на ЖКХ и отсутствие возможности прописаться, объяснил в комментарии «Звезде» председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

Во-первых, юридический статус апартаментов как коммерческих помещений создает дополнительные риски для покупателей.

«Как правило, эти здания называются гостиницами, и ты покупаешь часть помещения в гостинице. Когда ты получишь свидетельство, у тебя будет написано именно это... Во многих местах у них (покупателей. - Прим. ред.) недолевая собственность, то есть это не квартиры, это нежилое помещение, доля, к примеру, 1/300, и я, как собственник, могу продать эту долю только с согласия другого», - пояснил эксперт.

Во-вторых, Крохин напомнил про возможную колоссальную разницу в коммунальных платежах. Например, тарифы на электроэнергию могут быть в 10 раз дороже по сравнению с тарифами многоквартирного дома.

«Нежилые помещения платят за мощность, если гражданин платит за потребленное электричество по киловатт-счетчику, то нежилые помещения платят по счетчикам и еще платят за установленную мощность. То же самое по воде, тарифы для юридических лиц и тарифы для населения различаются», - отметил эксперт.

В-третьих, Крохин обратил внимание на то, что в отношении апартаментов не работает Жилищный кодекс в части ответственности управляющей компании, поэтому пожаловаться на ее действия или бездействие в жилищную инспекцию не получится.

В-четвертых, отсутствие постоянной регистрации не дает прав пользоваться близлежащей социальной инфраструктурой, включая поликлиники, детсады и школы.

В-пятых, доступ в нежилое помещение упрощен, отметил эксперт. А также для апартаментов нет требований по режиму тишины и звукоизоляции - соседи могут ночами оттачивать мастерство игры на ударной установке, и законных способов ограничить их не будет.

В-шестых, как подчеркнул Крохин, стандарты качества жилья для нежилых помещений не работают. Это касается и выбора материалов, и норм инсоляции, и близости к опасным объектам.

«Условно говоря, там нормы инсоляции не работают и не обязаны там быть, строительные материалы могут быть более вредные, чем для жилья. Способы строительства, почва, нахождение рядом объектов опасных, очистных сооружений, бывших производств. Предприятия, имеющие санитарно-защитную зону, могут располагаться рядом с этим зданием, для жилого фонда это невозможно. Должны находиться на расстоянии в 100-500 метров автосервисы, стоянки, помойки, есть определенный метраж, ближе которого они не могут находиться к жилому дому, вот в отношении апартаментов этого нет», - указал эксперт.

Ранее в России задумались о том, чтобы законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов и учесть их в объеме ввода жилья. Премьер-министр Михаил Мишустин запланировал на сентябрь 2021 года внести в правительство проект федерального закона об определении статуса апартаментов, а в октябре - в Госдуму.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.