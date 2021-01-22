Венгрия и Россия заключили договор на поставку вакцины «Спутник V»

РФПИ и Будапешт заключили контракт по поставкам российской вакцины «Спутник V» в Венгрию. Об этом заявили в Минздраве РФ.

В Москве прошла встреча Михаила Мурашко и главы венгерского МИД и внешней торговли Петера Сийярто. В ходе переговоров обсуждались вопросы реализации обсуждаемых в ноябре договоренностей. Сийярто назвал ускорение вакцинации населения национальным приоритетом - он обратил особое внимание на то, что это спасет жизнь многим жителям.

«Для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа», — сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Венгрия стала первым государством в Евросоюзе, одобрившим применение «Спутника V» и зарегистрировавшим его по ускоренной процедуре. Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали по аналогичной процедуре в Боливии, Аргентине, Венгрии, Сербии, Парагвае, Алжире, Палестине, Венесуэле и Туркменистане.



