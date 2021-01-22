Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества по телефону

Мошенники, которые регулярно звонят россиянам, представляясь сотрудниками банков с целью похищения денег с их счетов, придумали новые способы войти в доверие или запугать граждан. Центробанк РФ предупредил, что теперь злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов.

«Представляясь сотрудниками МВД или других ведомств, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России», - говорится в сообщении регулятора.

Далее правонарушители действуют по прежней схеме и путем различных уговоров и настаивания на своем пытаются узнать у клиентов различных финансовых организаций их личные данные - информацию о платежных картах и совершенных по ним операциях. В дальнейшем эти данные злоумышленники используют для перевода денег со счетов граждан на свои собственные счета.

ЦБ уточнил, что никогда не подает заявления в правоохранительные органы с жалобами на совершение каких-либо финансовых операций без согласия на то клиентов банка.