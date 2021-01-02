В РФПИ заявили, что готовы испытать на Украине совместную вакцину «Спутник V» и AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций готов полностью передать Украине технологии производства вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины - вне политики», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В четверг, 31 декабря 2020 года, на официальном сайте президента Украины появилась петиция с требованием обеспечить граждан страны российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и поставить прививку всем желающим.

Ранее Владимир Путин заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины существует, но нужен соответствующий запрос от Киева.