Два человека погибли при взрыве на нефтяном предприятии в Татарстане
Трагедия произошла во время испытания воздухом емкости сброса воды на открытой площадке.
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
На нефтяном предприятии в Татарстане во время испытания воздухом установки предварительного сброса воды на открытой площадке разрушился резервуар. В результате ЧП погибли два человека, еще один пострадал.
О случившемся рассказал источник в экстренных службах.
Трагедия произошла примерно в 09.50 по мск в селе Большое Нуркеево в Сармановском районе. Подробности ЧП уточняются.