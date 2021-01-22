Два человека погибли при взрыве на нефтяном предприятии в Татарстане

На нефтяном предприятии в Татарстане во время испытания воздухом установки предварительного сброса воды на открытой площадке разрушился резервуар. В результате ЧП погибли два человека, еще один пострадал.

О случившемся рассказал источник в экстренных службах.

Трагедия произошла примерно в 09.50 по мск в селе Большое Нуркеево в Сармановском районе. Подробности ЧП уточняются.