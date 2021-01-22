В Дептрансе Москвы назвали требования к водителям электросамокатов

В Департаменте транспорта Москвы и Министерстве транспорта России начали обсуждение поправок в ПДД для электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности.

Так, по новым правилам, их максимальная скорость на проезжей части не должна превышать 25 км/ч. На тротуаре этот вид транспорта должен двигаться исключительно со скоростью людского потока, однако безусловным преимуществом обладают пешеходы. Также запрещается движение по большим магистралям, включая ТТК и МКАД. Управлять транспортным средством может исключительно один человек.

Электротранспорт со скоростью более 25 км/ч приравнивается к мопедам, а следовательно, для его управления требуются водительские права.

Ранее сообщалось об инициативе Минтранса России ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч. За нарушение скоростного режима предлагалось установить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.