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В Дептрансе Москвы назвали требования к водителям электросамокатов

Алена Миронова
11:30 22.01.2021
По новым правилам, максимальная скорость средств индивидуальной мобильности на проезжей части не должна превышать 25 км/ч.
В Дептрансе Москвы назвали требования к водителям электросамокатов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Департаменте транспорта Москвы и Министерстве транспорта России начали обсуждение поправок в ПДД для электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности.

Так, по новым правилам, их максимальная скорость на проезжей части не должна превышать 25 км/ч. На тротуаре этот вид транспорта должен двигаться исключительно со скоростью людского потока, однако безусловным преимуществом обладают пешеходы. Также запрещается движение по большим магистралям, включая ТТК и МКАД. Управлять транспортным средством может исключительно один человек. 

Электротранспорт со скоростью более 25 км/ч приравнивается к мопедам, а следовательно, для его управления требуются водительские права. 

Ранее сообщалось об инициативе Минтранса России ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч. За нарушение скоростного режима предлагалось установить штраф в размере 1,5 тысячи рублей. 

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