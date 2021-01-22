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«Таврида» стала трассой федерального значения А-291

Валентина Пескова
11:15 22.01.2021
Данный официальный статус должен помочь сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность Крыма.
«Таврида» стала трассой федерального значения А-291
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Автомобильная трасса «Таврида» (Керчь - Симферополь - Севастополь) включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Торжественное открытие новых участков автомагистрали состоялось в августе 2020 года в Крыму. Согласно постановлению правительства РФ, теперь ей будет присвоено наименование А-291.

Как говорится в документе за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, включение трассы в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие.

«Это поможет сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность Крыма», - указано в постановлении.

Завершение строительства трассы было запланировано на 2023 год, но в конце июля 2020 года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев допустил, что оно будет окончено на год ранее, в 2022 году.

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