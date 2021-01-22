«Таврида» стала трассой федерального значения А-291

Автомобильная трасса «Таврида» (Керчь - Симферополь - Севастополь) включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Торжественное открытие новых участков автомагистрали состоялось в августе 2020 года в Крыму. Согласно постановлению правительства РФ, теперь ей будет присвоено наименование А-291.

Как говорится в документе за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, включение трассы в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие.

«Это поможет сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность Крыма», - указано в постановлении.

Завершение строительства трассы было запланировано на 2023 год, но в конце июля 2020 года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев допустил, что оно будет окончено на год ранее, в 2022 году.