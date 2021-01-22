Генетики сделали прорыв в лечении паралича

Немецкие ученые из Рурского университета продвинулись в лечении паралича у мышей. Благодаря генной инженерии исследователям удалось вернуть чувствительность конечностям грызунов всего за две-три недели.

Суть метода заключалась в синтезе белка гиперинтерлейкина-6 (hIL-6), способного стимулировать рост аксонов (отростки нервной клетки, по которым нервные импульсы идут от тела клетки к иннервируемым органам и другим нервным клеткам). Через 14-21 день подпитываемые hIL-6 аксоны восстановились, что вернуло подвижность задним конечностям парализованных грызунов, пишет Daily Mail.

В научном мире результаты эксперимента назвали прорывом, поскольку ранее считалось, что при травмах аксоны не восстанавливаются. Как признались сами авторы работы, они тоже не ожидали столь явного эффекта.

Сейчас исследователи изучают, оказывает ли гиперинтерлейкин-6 положительный эффект на парализованных мышей при травмах, полученных несколько недель назад. Ответ на этот вопрос позволит приблизиться к проведению испытаний метода на людях.