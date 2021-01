Охраняющих Капитолий нацгвардейцев США отправили ночевать в холодный гараж

Пять тысяч бойцов Национальной гвардии, охраняющих здание Конгресса США после прошедшего 6 января штурма и беспорядков, отправили ночевать в ближайший гараж с одним туалетом.

Here’s a video from the parking garage where 5,000 members of the National Guard who were guarding the Capitol are being forced to stay. pic.twitter.com/bREUxt1tRi