Охраняющих Капитолий нацгвардейцев США отправили ночевать в холодный гараж

Пять тысяч бойцов Национальной гвардии, охраняющих здание Конгресса США после прошедшего 6 января штурма и беспорядков, отправили ночевать в ближайший гараж с одним туалетом.

Here’s a video from the parking garage where 5,000 members of the National Guard who were guarding the Capitol are being forced to stay. pic.twitter.com/bREUxt1tRi — Benny (@bennyjohnson) January 22, 2021

Солдаты сообщили, что в новом месте есть только одна розетка и две туалетные кабинки для пяти тысяч человек. Члены Конгресса остро отреагировали на произошедшее. Глава большинства в сенате Чак Шумер назвал в Twitter эту ситуацию «вопиющей» и дал обещание разобраться с этим решением.

Позднее сенатор США Тамми Дакуорт объявила, что полиция Капитолия извинилась перед бойцами Нацгвардии. Бойцам разрешили вернуться обратно поздней ночью.