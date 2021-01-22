Задержанный в Башкирии признался в подготовке «взрыва людей»

ФСБ России опубликовала видеоролик, на котором задержанный в Башкирии молодой человек признается в подготовке теракта. От кого именно он должен был получить оружие и бомбу, пока не поясняется.

Как сообщает правоохранительное ведомство, молодой человек 1995 года рождения получал инструкции от эмиссаров запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», которая находится за пределами РФ и вовлечена в войну в Сирии.

«В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство для взрыва людей», - отвечает на вопрос оперативного работника задержанный.

В ролике показаны найденные в снегу составные части самодельного взрывного устройства и предмет, похожий на электродетонатор, а также обрез и патроны к нему.

Личность задержанного в интересах следствия не разглашается. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.