В МВД назвали причину увольнения начальника ГИБДД Москвы

Начальник ГИБДД по Москве Юрий Дроганов был отстранен от должности по причине рапорта об увольнении. Его он написал по собственному желанию еще 4 ноября 2020 года. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

«Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию», - сказано в сообщении.

Отмечается, что указ об увольнении подписал президент Владимир Путин.

Накануне на сайте ГИБДД по Москве появилась информация, что временно исполняющим обязанности начальника московского управления госавтоинспекции стал полковник полиции Алексей Диокин.

Дроганов занимал эту должность с ноября 2019 года.