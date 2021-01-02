В СК рассказали подробности смертельного ДТП с автобусом под Иваново

Следователи города Вичуга начали доследственную проверку после ДТП с пассажирским автобусом возле населенного пункта Деревеньки, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Ивановской области.

«Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет и его опрокидывание, в результате которого один человек погиб, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили травмы», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что авария произошла около пяти часов вечера. Сообщалось, что погибла женщина, еще четверо пострадавших были госпитализированы.

Как сообщает СК, в ходе проверки будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья.