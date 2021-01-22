Собянин снял часть ограничений по коронавирусу в Москве

В Москве с 22 января снова начнут работу ранее закрытые библиотеки, музеи и иные культурные учреждения. Помимо этого, некоторые учреждения детского дополнительного образования, спортивные школы и колледжи снова будут работать в стандартном режиме. Об этом заявил московский градоначальник Сергей Собянин.

Ограничительные меры, связанные с риском заражения коронавирусной инфекцией, все еще распространяются на деятельность баров и кафе. К примеру, карты учащихся, предоставляющие возможности льготного проезда на общественном транспорте, уже разблокированы. Соответствующая информация сообщается на сайте мэра города.

Число посетителей, которые могут находиться в театрах, кинотеатрах и концертных залах в настоящее время увеличилось с 25% от максимальной занятости зала до 50%. Помимо этого, в городе снова начнут работу детские развлекательные центры, комнаты в ТЦ, всевозможные лагери, а также детские уголки и схожие развлекательные пространства в городе. Без корректировок в столице останется режим функционирования кафе и ресторанов. Данные заведения сейчас не могут работать с 23.00 до 6.00.

Ранее мэр столицы указал, что жители Москвы смогут вновь зажить нормальной жизнью в мае, при условии вакцинирования большей части населения города. Собянин также подчеркнул, что именно от степени активности граждан в отношении вакцинации будет зависеть скорость возвращения к нормальной жизни.