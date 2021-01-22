Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Собянин снял часть ограничений по коронавирусу в Москве

Анна Берестовая
00:35 22.01.2021
Без корректировок в столице останется режим функционирования кафе и ресторанов.
Собянин снял часть ограничений по коронавирусу в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

В Москве с 22 января снова начнут работу ранее закрытые библиотеки, музеи и иные культурные учреждения. Помимо этого, некоторые учреждения детского дополнительного образования, спортивные школы и колледжи снова будут работать в стандартном режиме. Об этом заявил московский градоначальник Сергей Собянин.

Ограничительные меры, связанные с риском заражения коронавирусной инфекцией, все еще распространяются на деятельность баров и кафе. К примеру, карты учащихся, предоставляющие возможности льготного проезда на общественном транспорте, уже разблокированы. Соответствующая информация сообщается на сайте мэра города.

Число посетителей, которые могут находиться в театрах, кинотеатрах и концертных залах в настоящее время увеличилось с 25% от максимальной занятости зала до 50%. Помимо этого, в городе снова начнут работу детские развлекательные центры, комнаты в ТЦ, всевозможные лагери, а также детские уголки и схожие развлекательные пространства в городе. Без корректировок в столице останется режим функционирования кафе и ресторанов. Данные заведения сейчас не могут работать с 23.00 до 6.00.

Ранее мэр столицы указал, что жители Москвы смогут вновь зажить нормальной жизнью в мае, при условии вакцинирования большей части населения города. Собянин также подчеркнул, что именно от степени активности граждан в отношении вакцинации будет зависеть скорость возвращения к нормальной жизни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.