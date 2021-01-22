США намерены предложить РФ продлить СНВ-3 на пять лет

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности администрации США продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Об этом она сообщила на брифинге в четверг.

«Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению СНВ-3 на пять лет» - цитирует слова Псаки ТАСС.

Пресс-секретарь отметила, что данное соглашение отвечает интересам национальной безопасности и обеспечит стратегическую стабильность в отношениях России и США.