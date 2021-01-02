Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новая жизнь в Новый год: в Москве в праздничную ночь родились 49 малышей

Тамара Астапенкова
20:23 02.01.2021
Той же ночью в роддомах Подмосковья появились на свет 25 малышей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В новогоднюю ночь в Москве родились 49 малышей – 28 мальчиков и 21 девочка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Сообщается, что семьям, в которых появились малыши, предлагается на выбор получить набор-подарок для новорожденного или денежную выплату. Среди рожденных в новогоднюю ночь есть и внучка певицы Валерии - Селин. Исполнительница впервые стала бабушкой.

Также в столице в новогоднюю ночь установлен рекорд: в роддоме при 29 больнице имени Баумана приняли 11-тысячные роды.

Той же ночью в роддомах Подмосковья появились на свет 25 малышей – 13 девочек и 12 мальчиков. Всего в мире в первый день нового года появились на свет более 370 тысяч детей. Больше всего в Индии, Китае и Нигерии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.