Новая жизнь в Новый год: в Москве в праздничную ночь родились 49 малышей

В новогоднюю ночь в Москве родились 49 малышей – 28 мальчиков и 21 девочка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Сообщается, что семьям, в которых появились малыши, предлагается на выбор получить набор-подарок для новорожденного или денежную выплату. Среди рожденных в новогоднюю ночь есть и внучка певицы Валерии - Селин. Исполнительница впервые стала бабушкой.

Также в столице в новогоднюю ночь установлен рекорд: в роддоме при 29 больнице имени Баумана приняли 11-тысячные роды.

Той же ночью в роддомах Подмосковья появились на свет 25 малышей – 13 девочек и 12 мальчиков. Всего в мире в первый день нового года появились на свет более 370 тысяч детей. Больше всего в Индии, Китае и Нигерии.